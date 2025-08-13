Capacitación gratuita en RCP para prevenir la muerte súbita

Villa Carlos Paz. En el marco de la Semana de la Concientización y Prevención de la Muerte Súbita, la Secretaría de Salud Pública de Villa Carlos Paz dictará dos capacitaciones gratuitas en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) abiertas a toda la comunidad.

Las jornadas se realizarán el viernes 22 de agosto a las 9:30 horas en el Estadio Arena (Av. Illia esquina Gob. Roca) y el viernes 29 de agosto a las 9:30 horas en el Polideportivo Distrito Oeste (Roma esquina Sierra de la Ventana).

La capacitación estará a cargo de médicos y paramédicos especialistas en primeros auxilios de SAMU y se entregará certificado digital. Los cupos son limitados y la inscripción se realiza a través del formulario disponible en: https://forms.gle/HHhC5mh3GVWhd7rx8.