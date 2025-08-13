Carlos Paz: Qué artistas estarán en los 30 años de la Fiesta de la Primavera

La grilla de programación de la Fiesta de la Primavera 2025, el evento más convocante de Villa Carlos Paz que celebrará sus treinta años, ya tiene los primeros artistas confirmados y cambiará de fecha. En esta ocasión, el festejo se trasladará al sábado 20 de septiembre y se lleva adelante un trabajo conjunto entre el sector público y privado para potenciar el afluente turístico durante todo el fin de semana.

Se anticipa una celebración histórica en el Parque de Asistencia del Rally Mundial con bandas en vivo, feria de food trucks, actividades deportivas y un importante despliegue para garantizar la seguridad de miles de personas.

Una de las bandas que acompañarán estas tres décadas de fiesta sin alcohol, será «DesaKTa2», uno de los grupos en pleno ascenso en la escena del cuarteto de Córdoba. También se anunció la presentación del rapero «Ecko», un artista que explora cruces entre el trap, la cumbia y el reggaetón y que viene de realizar una serie de colaboraciones internacionales.

La Primavera cumple treinta años y la premisa será reconvertirla en un atractivo turístico.

Se estima que durante los próximos días se dará a conocer los otros artistas que se incorporarán a la programación. Por estas horas, los organizadores intentan cerrar los dos números principales del evento, que nuevamente se hará a orillas del lago San Roque.