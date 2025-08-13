“Córdoba cerca tuyo” llega a Carlos Paz con trámites, shows y actividades gratuitas

Este viernes y sábado se llevará a cabo en el playón frente a la Municipalidad de Carlos Paz una nueva edición del programa “Córdoba cerca de tuyo”, una propuesta integral de servicios, experiencias y participación ciudadana con el objetivo de acercar las herramientas del Estado provincial a las cordobesas y cordobeses.

El Centro de Atención al Ciudadano, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, permitirá realizar gestiones como recuperar cuentas de CiDi, actualizar datos de contacto, validar identidad, gestionar la Firma Digital y recibir orientación para inscribirse a PAICor o a las capacitaciones del Campus Córdoba.

En el stand de la Secretaría de Transporte se podrá iniciar la inscripción a los boletos gratuitos, mientras que en el Registro Civil Móvil del Ministerio de Justicia y Trabajo será posible realizar el DNI y pasaporte.

Gastronomía, espectáculos y entretenimiento

La Agencia Córdoba Turismo estará presente con un tráiler recreativo con escenario para clases de cocina a cargo de chefs profesionales, música en vivo y shows al aire libre. El sábado, además, acercará su Bus Gamer, equipado con simuladores de simracing y consolas.

Deporte, educación y experiencias interactivas

Plaza Tierra Cielo invitará a vivir una experiencia inmersiva con lentes de realidad virtual, mientras que la Agencia Córdoba Cultura sumará su domo inflable con juegos infantiles.

La Agencia Córdoba Joven participará con su espejo mágico, cabinas de video 360 y premios, y la Agencia Córdoba Deportes ofrecerá propuestas recreativas familiares, además de una clase abierta de aeróbica a las 15:30 horas.

Por su parte, la Universidad Provincial de Córdoba dispondrá de un espacio informativo sobre su oferta académica, las visitas guiadas en el predio, los talleres libres para niños, adolescentes y adultos, y la cartelera teatral del Teatro Ciudad de las Artes.

Oportunidades

Quienes se acerquen también podrán conocer sobre los microcréditos del Banco de la Gente, los cursos impulsados por Córdoba Me Capacita e informarse sobre el programa Córdoba Emprendedora.

El Banco de Córdoba ofrecerá juegos, obsequios y asesoramiento sobre promociones, préstamos, productos y banca digital.

Salud

El Ministerio de Salud dispondrá de una unidad móvil para vacunación, testeos y atención primaria, además de charlas sobre prevención y salud bucal. Desde el programa de la Embarazada y su Bebé se ofrecerá orientación, turnos e inscripción para mujeres sin obra social.

En el espacio de Zoonosis se colocarán vacunas antirrábicas y se aplicarán tratamientos antiparasitarios gratuitos para mascotas.