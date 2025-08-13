Habrá cortes de luz en Villa Carlos Paz, Córdoba y Santa María de Punilla

Por la realización de trabajos de mejoras y mantenimiento, EPEC anunció cortes que afectarán este miércoles 13 de agosto a distintos sectores de Villa Carlos Paz y Santa María de Punilla.

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba anticipó que de 7:30 a 11:30: horas, habrá una restricción en el centro carlospacense, entre calles Alberdi, Alvear, Florida y Avenida Libertad.

En tanto, de 8:30 a 11:30 horas se verá afectado el barrio Villa Tillard de Santa María de Punilla y de 13 a 17 horas, las localidades de Serrezuela, Piedrita Blanca y El Chacho.

En lo que respecta a la ciudad de Córdoba, de 8 a 11:30 horas, un corte alcanzará los barrios Rosedal Anexo y Rosedal, Patricios, Villa Corina y Patricios Este. Asimismo, de 13:30 a 17:30 horas, ocurrirá los propio en los barrios Ciudad Parque Las Rosas, Soles del Oeste, Favaloro Sud, Estación Flores, Las Playas y Matienzo.

Finalmente, de 14 a 17 horas, la restricción alcanzará al barrio Ampliación Poeta Lugones.