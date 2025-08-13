Empresa Provincial de Energía de Córdoba

Habrá cortes de luz en Villa Carlos Paz, Córdoba y Santa María de Punilla

Se llevarán adelante trabajos de mantenimiento durante este miércoles 13 de agosto.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
miércoles, 13 de agosto de 2025 · 09:10

Por la realización de trabajos de mejoras y mantenimiento, EPEC anunció cortes que afectarán este miércoles 13 de agosto a distintos sectores de Villa Carlos Paz y Santa María de Punilla.

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba anticipó que de 7:30 a 11:30: horas, habrá una restricción en el centro carlospacense, entre calles Alberdi, Alvear, Florida y Avenida Libertad.

En tanto, de 8:30 a 11:30 horas se verá afectado el barrio Villa Tillard de Santa María de Punilla y de 13 a 17 horas, las localidades de Serrezuela, Piedrita Blanca y El Chacho.

En lo que respecta a la ciudad de Córdoba, de 8 a 11:30 horas, un corte alcanzará los barrios Rosedal Anexo y Rosedal, Patricios, Villa Corina y Patricios Este. Asimismo, de 13:30 a 17:30 horas, ocurrirá los propio en los barrios Ciudad Parque Las Rosas, Soles del Oeste, Favaloro Sud, Estación Flores, Las Playas y Matienzo.

Finalmente, de 14 a 17 horas, la restricción alcanzará al barrio Ampliación Poeta Lugones.

Más de
corte de luz Villa Carlos Paz Santa María de Punilla Epec

Comentarios