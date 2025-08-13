Jóvenes cordobeses inspiraron con mini conferencias estilo TED

En el inicio de la Semana de las Juventudes, la Defensoría del Pueblo de Córdoba convocó a estudiantes del I.P.E.M. 206 “Fernando Fader”, el Colegio Rosarito Vera Peñaloza y el I.P.E.M. 301 “Malvina Rosa Quiroga” para participar de las “Mini Conferencias al Estilo TED”.

Durante la actividad, los jóvenes expusieron temáticas que consideran relevantes para su generación, con el objetivo de inspirar, promover el pensamiento crítico y abrir conversaciones que inviten a la reflexión.

El evento se realizó en el marco de un acuerdo de cooperación entre la Defensoría del Pueblo y @clubesteded.ar, y buscó fomentar la expresión auténtica y el compromiso con las ideas.