La inflación de julio fue del 1,9%, según INDEC: acumula un 17,3% en el año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió este miércoles el dato oficial de inflación correspondiente a julio de 2025, que mostró un incremento del 1,9% en comparación con el mes anterior. Con esta cifra, la suba acumulada de precios en lo que va del año asciende al 17,3%, consolidando una tendencia de moderación que se viene registrando en los últimos meses.

El resultado se ubicó en línea con las expectativas de la mayoría de las consultoras privadas, que preveían un número inferior al 2%, similar al de mayo (1,6%) y junio (1,9%). De hecho, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central había proyectado un aumento promedio del 1,8%, mientras que otras estimaciones independientes oscilaron entre 1,6% y 2%.

En contraste, la Ciudad de Buenos Aires había informado una inflación mensual del 2,5% en julio, acumulando en el año un 18,1% y una variación interanual del 40,9%. Según analistas, la diferencia responde principalmente al peso mayor del turismo y ciertos servicios en la canasta porteña.

Un dato relevante del informe es que, pese a la suba cercana al 14% del dólar en julio, no se registró un traslado significativo a los precios. Para el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD) y el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), el índice incluso habría rozado el 2% pero sin superar ese nivel, lo que ubica la inflación interanual en 36,5%, la más baja desde febrero de 2021.

El análisis del IET destaca variaciones según el perfil socioeconómico: en hogares de mayores ingresos la inflación trepó al 2,35%, impulsada por gastos en turismo y servicios, mientras que en sectores de bajos recursos fue inferior al 1,9%, debido a un aumento más moderado en alimentos. Por rama de ocupación, los mayores incrementos se dieron en trabajadores de finanzas, salud y servicios profesionales, y los menores en construcción, agro y servicio doméstico.

Qué estimaban las consultoras sobre el dato de la inflación del mes de julio

Flourish, Eco Go y LCG, tres de las consultoras más citadas, coincidieron en que los alimentos y bebidas experimentaron subas moderadas o incluso bajas puntuales durante las últimas semanas de julio.

En el caso de Eco Go, el incremento promedio de los alimentos consumidos en el hogar fue de apenas 0,03% en la cuarta semana del mes, lo que marcó una desaceleración de 0,4 puntos respecto a la semana anterior. Considerando también los alimentos fuera del hogar, la consultora proyectó un aumento total del 1,8% mensual en el sector.

Por su parte, LCG destacó caídas semanales en verduras (-4,3%), carnes (-1,6%) y frutas (-1,3%), que compensaron incrementos en lácteos (3,8%) y bebidas e infusiones (1,1%). La inflación promedio durante las cuatro semanas de julio se estimó en 0,7% mensual, mientras que, al excluir panificados, subiría a 1,1%.

C&T proyectó un IPC de 1,9% mensual y un descenso en la variación interanual de 38,8% a 35,5%. Según esta consultora, la dinámica de precios estuvo influenciada por factores estacionales, especialmente ligados al turismo durante las vacaciones de invierno, así como por un aumento notable en verduras, el más alto desde marzo pasado. Además, calcularon una inflación núcleo de 1,4% mensual, la más baja desde mayo de 2020, excluyendo componentes regulados y estacionales.