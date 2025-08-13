La inflación en Córdoba fue igual a la nacional: 1,9% en julio

En Córdoba, la inflación del mes de julio fue 1,9% respecto al mes anterior, igual al promedio nacional.

El incremento interanual del IPC en Córdoba alcanzó un 40,8%.

Los bienes, que representan un 59% de la canasta, tuvieron en julio una variación de 1,3% respecto al mes anterior, mientras que los servicios, que representan el restante 41% de la canasta registraron una variación de 2,9%.

En el mes de julio de 2025, los bienes y servicios estacionales registraron una variación de 3,5% respecto al mes anterior. Por su parte, los bienes y servicios regulados tuvieron un incremento de 1,9%, en tanto el resto de los productos que componen la canasta de IPC registraron un incremento del 1,8%.

Respecto al mes anterior, el ítem alimentos y bebidas tuvo una variación de 1,6%. Mientras que las propiedades, combustibles, agua y electricidad tuvieron una variación de 2,0%.

En tanto, transporte y comunicaciones tuvo una variación de 2,2% respecto al mes anterior.

El Índice de Precios al Consumidor de Córdoba mide mensualmente la variación de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del consumo promedio de los hogares urbanos en la ciudad de Córdoba, según una canasta definida en base a la Encuesta Nacional.