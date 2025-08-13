Los centros de salud de Córdoba que compraron fentanilo contaminado

La justicia federal sigue adelante con la investigación por el caso del fentanilo contaminado que dejó más de noventa muertes en el país y que también afectó a la Provincia de Córdoba. La causa es instruida por el Juzgado Federal 3 de La Plata y se requirió información a 18 clínicas y centros de salud cordobeses que adquirieron el lote adulterado de HLB Pharma.

De todos ellos, sólo uno cumplió con el requerimiento y reportar la situación de las ampollas.

Se trata de la Clínica Privada Santa María SA, Clínica Vélez Sarsfield, Sanatorio Mayo Privado SA, Sanatorio Argentino SA, Policlínico Privado San Lucas, Instituto Médico Río Cuarto SA, Sanatorio Parque SA, Sanatorio del Salvador Privado, Sanatorio La Cañada, Clínica Romagosa, Sanatorio Privado del Interior SRL, Sanatorio La Cañada Río Tercero, Sanatorio Aconcagua, Clínica Caraffa, Clínica Colombo, Clínica Especialidades Villa María, Clínica Doctor Gregorio Marañon y Clínica Jesús María.

Los casos se siguen multiplicando, la causa cuenta con 24 imputados y se hicieron múltiples allanamientos y peritajes clave.