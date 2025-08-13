Multas millonarias por tirar residuos en basurales clandestinos de Córdoba

También fueron inhabilitados los transportistas
Multas millonarias por tirar residuos en basurales clandestinos de CórdobaSe llevaron adelante una serie de operativos en varios puntos de la capital cordobesa.
La Municipalidad de Córdoba aplicó multas millonarias y otras duras sanciones a los seis responsables de arrojar residuos en puntos críticos de la ciudad y originar basurales clandestinos.
Las sanciones superan los dos millones de pesos y se aplicó además una inhabilitación para conducir a los transportistas.
Tras una serie de operativos que se llevaron adelante en varios puntos de la capital cordobesa, la Justicia Administrativa de Faltas también intimó a los propietarios de todos los terrenos privados que presentan macrobasurales a mantener la limpieza.
En simultáneo, se aplicaron las sanciones previstas en la ordenanza 13.543, que autorizar al gobierno local a inhabilitar licencias de conducir y retirar asistencia municipal a transportistas que favorezcan la propagación de basurales.