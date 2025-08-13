Multas millonarias por tirar residuos en basurales clandestinos de Córdoba

La Municipalidad de Córdoba aplicó multas millonarias y otras duras sanciones a los seis responsables de arrojar residuos en puntos críticos de la ciudad y originar basurales clandestinos.

Las sanciones superan los dos millones de pesos y se aplicó además una inhabilitación para conducir a los transportistas.

Tras una serie de operativos que se llevaron adelante en varios puntos de la capital cordobesa, la Justicia Administrativa de Faltas también intimó a los propietarios de todos los terrenos privados que presentan macrobasurales a mantener la limpieza.

En simultáneo, se aplicaron las sanciones previstas en la ordenanza 13.543, que autorizar al gobierno local a inhabilitar licencias de conducir y retirar asistencia municipal a transportistas que favorezcan la propagación de basurales.