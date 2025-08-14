Capilla del Monte festejó el Día del Niño con juegos y sorpresas

Capilla del Monte celebró el Día del Niño con una jornada colmada de actividades recreativas y educativas. Los chicos disfrutaron de juegos, talleres y un regalo sorpresa para llevar a casa.

Uno de los momentos más destacados fue la visita del Complejo 44, que presentó diferentes especies de animales, permitiendo a los pequeños aprender y conocer más sobre la fauna.

La Municipalidad agradeció a todos los que participaron y colaboraron para que el evento se convirtiera en una experiencia inolvidable para las familias de la ciudad.