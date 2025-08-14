Carlos Paz: AOITA denunció que hay choferes que trabajan 16 horas seguidas

El gremio AOITA paralizó esta mañana el servicio de transporte urbano e interurbano de Car Cor y denunció que no se cumple el convenio colectivo de trabajo y hay choferes que trabajan «hasta 16 horas consecutivas», lo que representaría un verdadero peligro para ellos mismos y los pasajeros que circulan en los colectivos.

Se realizó una asamblea informativa donde se acordó cómo continuará el Plan de Lucha y se exigió una respuesta de la empresa.

La sorpresiva medida de fuerza afectó a miles de usuarios y los voceros del sindicato sostuvieron que Car Cor no estaría cumpliendo con el esquema de horas de descanso y violaría los derechos de los trabajadores.

La situación reviste de una extrema gravedad y de confirmarse las denuncias, revelaría una «severa irregularidad» cometida por la empresa que tiene a su cargo el transporte urbano de pasajeros en Villa Carlos Paz.