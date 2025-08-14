Carlos Paz: AOITA denunció que hay choferes que trabajan 16 horas seguidas

Transporte urbano
Carlos Paz: AOITA denunció que hay choferes que trabajan 16 horas seguidasEl gremio llevó adelante una sorpresiva medida de fuerza que paralizó la prestación en la ciudad.
El gremio AOITA paralizó esta mañana el servicio de transporte urbano e interurbano de Car Cor y denunció que no se cumple el convenio colectivo de trabajo y hay choferes que trabajan «hasta 16 horas consecutivas», lo que representaría un verdadero peligro para ellos mismos y los pasajeros que circulan en los colectivos.
Se realizó una asamblea informativa donde se acordó cómo continuará el Plan de Lucha y se exigió una respuesta de la empresa.
La sorpresiva medida de fuerza afectó a miles de usuarios y los voceros del sindicato sostuvieron que Car Cor no estaría cumpliendo con el esquema de horas de descanso y violaría los derechos de los trabajadores.
La situación reviste de una extrema gravedad y de confirmarse las denuncias, revelaría una «severa irregularidad» cometida por la empresa que tiene a su cargo el transporte urbano de pasajeros en Villa Carlos Paz.