Carlos Paz: Biblioteca, refugio, FUPA e IPAD reciben apoyo

La Municipalidad de Villa Carlos Paz renovó su apoyo a instituciones intermedias de la ciudad, cumpliendo con el esquema de aportes económicos fijados por ordenanza. La iniciativa busca fortalecer el trabajo que estas organizaciones realizan en beneficio de la comunidad.

En esta oportunidad recibieron el aporte la Biblioteca José H. Porto, la Fundación Proteccionista de Animales (FUPA), la Institución Protectora de Animales Desamparados (IPAD) y el Refugio Cura Brochero.

Según lo dispuesto, cada entidad deberá rendir cuentas del monto recibido ante el Tribunal de Cuentas, garantizando la transparencia en el uso de los fondos públicos.