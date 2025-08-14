Recordó al Libertador

Cosquín rindió homenaje a San Martín en un emotivo acto

La ciudad rindió homenaje a José de San Martín con un acto que destacó la unidad, la justicia y la independencia.
jueves, 14 de agosto de 2025 · 18:35

En el marco del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, la Municipalidad de Cosquín organizó un acto conmemorativo que reunió a autoridades, vecinos y estudiantes.

La ceremonia contó con la participación de la Escuela Especial Dr. José Reyes Contreras y la Escuela Maestro Edelmiro Maidana, cuyos alumnos y docentes dieron un marco de respeto y solemnidad a la jornada.

Durante el acto, se reafirmó el compromiso con los valores que San Martín defendió, como la unidad, la justicia y la independencia, resaltando la importancia de transmitirlos a las nuevas generaciones.

