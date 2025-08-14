El legislador Ovejeros analizó la crisis en educación y se refirió a De Loredo

El legislador Pablo Ovejeros (Hacemos Unidos por Córdoba) participó de una recorrida por el interior provincial, visitó la ciudad de Villa Carlos Paz y dialogó con El Diario sobre la actualidad de la educación, el desfinanciamiento a nivel nacional y el escenario político de cara a las elecciones legislativas de octubre.

También habló de las universidades, tuvo fuertes críticas hacia el diputado Rodrigo de Loredo y elogió a Natalia de la Sota.

«Estuve recorriendo el departamento Cruz del Eje y el departamento Minas, visitando algunos colegios rurales para complementar y reforzar distintas situaciones que necesitan. Estamos escuchando a la gente y tenemos una preocupación muy grande por lo que está pasando a nivel nacional. Yo soy el presidente de la Comisión de Educación de la Legislatura y estamos viendo lo que pasa tanto en los colegios públicos como en los privados, y es algo que pasa también en la salud. Debemos estar a la altura de las circunstancias, el Estado debe estar presente y no podemos dejar todo en manos del mercado»; aseguró.

«Sabemos que el desfinanciamiento a las universidades nacionales, que es algo que nos destaca como argentinos y cordobeses, tiene duras consecuencias en la sociedad. Somos sinónimo de educación y por eso tenemos hermanos de otros países que vienen históricamente a estudiar a nuestra provincia. Es lo que nos ha dado ese diferencial y lo que nos ha dado como población el poder soñar con el hijo médico, abogado, con esa escala social marcado por el sacrificio del estudio»; añadió.

Sobre los recortes que el gobierno de Javier Milei implementó en otras áreas como educación y discapacidad, sostuvo: «No podemos atentar contra la educación, la discapacidad, la salud, el campo. Una vez más debemos poner un grito de atención a este presidente y decirle: "La educación es el límite". Está bien que tengamos déficit cero, pero le tiene que servir a todos. Una Argentina colonial para un 20% no es lo que soñamos. Creemos que estas legislativas tienen más importancia que nunca; el Congreso es el lugar donde debemos debatir y donde debe escucharse la voz del pueblo».

Ovejeros también tuvo palabras elogiosas para Natalia de la Sota y reflexionó: «Es una gran dirigente. Su papá inició un gran proceso en Córdoba, es el responsable de todas las escuelas, y ella está buscando un espacio para seguir defendiendo los intereses de los cordobeses. No está en contra del gobierno, sino que está trabajando mancomunadamente».

En contraposición, el legislador apuntó contra De Loredo y afirmó: «Lo que hace es vergonzoso, es un tipo que quiso ir a la universidad a burlarse de las autoridades y de todos los alumnos. Después, cuando tiene que ir a dar la discusión, no da quórum y apareció cuando ya no había nada para hacer. Eso de la especulación es de la vieja política en un tipo joven; tiene todas las mañas de aquellos viejos caudillos que se equivocan y lo hacen con total intención»; completó.