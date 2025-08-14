Gómez Gesteira fue reelecto como presidente del Tribunal de Cuentas

Villa Carlos Paz
Gómez Gesteira fue reelecto como presidente del Tribunal de CuentasEl ex intendente seguirá al frente del organismo encargado de fiscalizar las arcas municipales.
El ex intendente Daniel Gómez Gesteira fue reelegido como presidente del Tribunal de Cuentas de Villa Carlos Paz. En cumplimiento del artículo 159 de la Carta Orgánica Municipal, se procedió a la elección anual de sus autoridades.
Gómez Gesteira continuará al frente del organismo que tiene a su cargo el manejo de las finanzas municipales.
En tanto que, Patricia Morla fue elegida como vicepresidente del cuerpo.
Es importante destacar, que el Tribunal de Cuentas tiene como objetivo fiscalizar y controlar todos los actos públicos, lo que se traduce en más transparencia, optimización de los recursos, mejor capacidad de gestión y seguridad jurídica.