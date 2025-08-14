Mendiolaza: Investigan un fraude en la entrega de las licencias de conducir

La justicia se encuentra investigando un fraude vinculado a la entrega de licencias de conducir en Mendiolaza. Desde el gobierno municipal sospechan del accionar de un empleado municipal, que además sería delegado del gremio ATE, quien habría falseado el padrón electoral para facilitar la entrega de carnets a personas que no residen en la localidad.

La denuncia fue presentada por la intendenta Adela Arning, quien aseguró que se trata de un «grave caso de corrupción».

El trabajador pertenece a la Dirección de Tránsito y está acusado de haber realizado maniobras irregulares para favorecer a terceros con la entrega de las licencias, al punto que utilizaba su propio domicilio para que los «clientes» pudieran acelerar las gestiones y tramitar la documentación en el municipio.

La situación se detectó la semana pasada por una serie de alertas de vecinos y se solicitó la quita de la tutela sindical para iniciarle un sumario y esclarecer la situación. «Le hemos pedido que tome unos días de vacaciones porque estamos en una situación difícil en la que no puede volver a su tarea habitual. Esperamos que la Justicia se expida rápidamente para poder avanzar»; reveló Arning.

Pero además, la premisa será depurar el padrón electoral donde aparecerían al menos cincuenta personas que no viven en Mendiolaza pero que cuentan con licencia de conducir radicada en la localidad y tramitada en diez domicilios específicos.