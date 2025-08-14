Paro sorpresivo de transporte urbano por reclamo gremial

Durante la madrugada de este jueves 14 de agosto, el gremio AOITA lleva adelante una medida de fuerza en la sede de la empresa Car-Cor, de Villa Carlos Paz y se vio restringido el servicio de transporte urbano e interurbano.

Los sindicalistas impidieron que los colectivos salgan a la calle y se encuentran afectadas las líneas que recorren la ciudad.

Esta medida, que fue realizada sin previo aviso, afectó a miles de vecinos carlospacenses en las primeras horas del día.

Por el momento, no se informó oficialmente por cuánto tiempo se extenderá ni las condiciones que reclaman los gremialistas.