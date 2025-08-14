Escándalo en el IPEM 190

Qué dijo la directora del Carande Carro tras las denuncias de los docentes

Laura Frini fue consultada por EL DIARIO luego de las acusaciones que sacudieron a la comunidad educativa.
jueves, 14 de agosto de 2025 · 13:07

La directora del IPEM 190 Carande Carro, Laura Frini, dialogó con EL DIARIO tras las denuncias recientes que se hicieron en su contra y desataron un escándalo en la comunidad educativa local. En las últimas horas, un grupo de casi veinte profesores publicó un comunicado donde dieron a conocer situaciones de «hostigamiento escolar y maltrato» que habrían ocurrido dentro del establecimiento secundario.

Los profesores recurrieron al Ministerio de Educación de la Provincia y solicitaron su apartamiento del cargo.

Frini se negó a responder preguntas y dijo que el inspector zonal Jorge Pizarro le pidió «que no hablara» porque se trataba de «un problema interno», cuando en realidad la problemática afecta a cientos de familias carlospacenses. «Lamento que no hablaran con el inspector antes de publicar esa noticia»; expresó luego que se hiciera público el comunicado de los docentes y las presentaciones.

Sin embargo, hace algún tiempo atrás, Frini había asegurado que las acusaciones eran «falsas» y había defendido su gestión. 

En las actas, se enumeran hechos que atentarían contra el normal funcionamiento de la institución.

