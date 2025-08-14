Se levantó la medida de fuerza que AOITA le hizo a la empresa Car-Cor

Esta madrugada, una sorpresiva medida de fuerza de AOITA contra la empresa de transporte Car-Cor paralizó el transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Villa Carlos Paz. Luego de prohibir que los vehículos salieran a la calle desde la sede de la empresa, se levantó la asamblea y se normalizó la prestación del servicio.

Los trabajadores aseguran que no se cumple el convenio colectivo de trabajo y hay choferes que trabajan «hasta 16 horas consecutivas», lo que representaría un verdadero peligro para ellos mismos y los pasajeros que circulan en los colectivos.

Desde el gremio informaron que se trató de una asamblea y que se programó una reunión con los responsables de la empresa para el próximo lunes en el Ministerio de Trabajo.

Por el momento, no se volverán a tomar medidas de fuerza.