Villa Carlos Paz

Se levantó la medida de fuerza que AOITA le hizo a la empresa Car-Cor

Miles de vecinos se vieron sorprendidos en el inicio de sus jornadas y hubo malestar.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
jueves, 14 de agosto de 2025 · 11:58

Esta madrugada, una sorpresiva medida de fuerza de AOITA contra la empresa de transporte Car-Cor paralizó el transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Villa Carlos Paz.  Luego de prohibir que los vehículos salieran a la calle desde la sede de la empresa, se levantó la asamblea y se normalizó la prestación del servicio. 

Los trabajadores aseguran que no se cumple el convenio colectivo de trabajo y hay choferes que trabajan «hasta 16 horas consecutivas», lo que representaría un verdadero peligro para ellos mismos y los pasajeros que circulan en los colectivos.

Desde el gremio informaron que se trató de una asamblea y que se programó una reunión con los responsables de la empresa para el próximo lunes en el Ministerio de Trabajo.

Por el momento, no se volverán a tomar medidas de fuerza.

Más de
transporte medida de fuerza AOITA Villa Carlos Paz

Comentarios