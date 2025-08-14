Tanti: así va quedando la pavimentación de la Ruta 28 en Punilla

La pavimentación del tramo Tanti–Cerro Blanco de la Ruta Provincial 28 avanza a paso firme y ya se encuentra en su fase final, marcando un cambio importante para la conectividad de Punilla con otras regiones de Córdoba.

Según informó Vialidad Provincial, perteneciente al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el objetivo es habilitar el trayecto en las próximas semanas. Con 9,34 kilómetros de extensión, la obra incluye calzada de 8 metros de ancho en zona urbana y de 6,70 metros en zona rural, con banquinas y cunetas para un mejor drenaje.

El proyecto contempló obras hidráulicas en puntos estratégicos, como el cruce del arroyo El Durazno, con el fin de garantizar un escurrimiento adecuado y prevenir inundaciones.

Este tramo forma parte de un plan mayor que también incluye la pavimentación de Tala Cañada–Taninga y un futuro tercer tramo entre los ríos Yuspe y Guasta. Sin embargo, el segmento Tanti–Cerro Blanco impacta directamente en Punilla, facilitando el tránsito de residentes y potenciando la llegada de visitantes hacia el oeste cordobés.

La nueva carpeta asfáltica no solo mejorará la seguridad vial, sino que también se perfila como un impulso para el turismo, al abrir una vía más cómoda y ágil hacia paisajes y destinos de alto valor natural y cultural.