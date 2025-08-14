Tensión máxima en Córdoba: el Concejo habilitó Uber, Didi y Cabify sin restricciones

Tras un debate cargado de tensión y con 28 votos a favor, el Concejo Deliberante de Córdoba aprobó la ordenanza que regula el funcionamiento de las aplicaciones de transporte como Uber, Didi y Cabify, suprimiendo el cupo de licencias que limitaba la cantidad de vehículos. La medida fue respaldada por toda la bancada oficialista y parte de la oposición, mientras que tres concejales se abstuvieron.

La sesión estuvo marcada por un clima de alta conflictividad. Desde la mañana, taxistas y remiseros se movilizaron bajo la consigna “Taxis y remis, todos unidos”, reclamando que no se aprobara la norma. Hubo incidentes y cortes parciales de tránsito entre los puentes Alvear y Maipú. Jorge Montes, titular de la Asociación de Permisionarios de Taxis, acusó al gobierno provincial de favorecer a las plataformas digitales y advirtió que el sector “resistirá hasta la última gota de sangre”.

La ordenanza establece que el Servicio Privado de Interés Público de Transporte a través de Plataformas Electrónicas se prestará exclusivamente mediante la contratación digital a través de plataformas autorizadas. Las empresas deberán inscribirse en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Dirección General de Rentas y el registro de Comercio e Industria, además de presentar contrato social, domicilio legal en Córdoba y póliza de seguro conforme a la normativa nacional.

Los propietarios de los vehículos deberán inscribirse en el Registro Digital Municipal, contar con certificado de antecedentes, título o tarjeta verde del vehículo radicado en la ciudad, seguro para pasajeros y baúl con capacidad mínima para dos valijas medianas. Los autos no podrán superar los 10 años de antigüedad, deberán tener motor de al menos 1.000 cm³, aire acondicionado y una identificación visible del servicio.

En cuanto a los conductores, se les exigirá licencia de conducir clase D1 para transporte de pasajeros, cobertura de ART o seguro de accidentes personales, y no podrán tener condenas penales ni estar inscriptos en registros de delitos contra la integridad sexual.

La normativa fija un sistema mixto de tarifas: un valor mínimo obligatorio que no podrá ser inferior al boleto del transporte urbano y un valor dinámico informado al usuario antes de iniciar el viaje. También prevé un régimen de sanciones que incluye multas de entre 240 y 2.000 Unidades Económicas Municipales, y causales de inhabilitación de hasta dos años o permanentes por incumplimientos graves.

Con esta aprobación, Córdoba se convierte en una de las primeras ciudades del país en regular de manera integral el servicio de transporte a través de plataformas sin establecer cupos, un cambio que promete reconfigurar el escenario del transporte urbano, aunque bajo una fuerte disputa con el sector tradicional de taxis y remises.