Video emotivo: así se vivía en Carlos Paz en los años 90

Un viaje al pasado de la ciudad
Video emotivo: así se vivía en Carlos Paz en los años 90La imágenes muestran el centro, las galerías y lugares icónicos tal como lucían hace más de tres décadas.
Un registro audiovisual nos transporta a la Villa Carlos Paz de 1990, mostrando su centro, sus galerías y rincones icónicos que hoy forman parte del recuerdo colectivo.
Las imágenes recorren calles llenas de vida, con cartelería de la época, comercios que marcaron una generación y que hoy ya no existen, y la clásica esquina principal que fue punto de encuentro de vecinos y turistas. También se aprecian lugares como la Galería Sarmiento, la Galería del Sol y la histórica iglesia, con un paisaje urbano que ha cambiado radicalmente en más de tres décadas.
Los autos, la moda, los colores y la estética del momento aparecen intactos en este registro, permitiendo a quienes vivieron esa etapa revivir recuerdos imborrables, y a las nuevas generaciones descubrir cómo era la Villa antes de su gran transformación.
Más que un video, se trata de una cápsula del tiempo que nos conecta con la identidad y la memoria de la ciudad, mostrando no solo su arquitectura, sino también la esencia de su gente y su vida cotidiana.
El material fue publicado por Radio Show Río Tercero, perteneciente al programa El Retro Visor.