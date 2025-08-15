Anuncian la vuelta de la lluvia y la nieve a las sierras de Córdoba

Las condiciones meteorológicas volverán a cambiar en el inicio del fin de semana y no descartan que haya tormentas aisladas y hasta la posible caída de nieve en las sierras de Córdoba. La inestabilidad se apoderará del Valle de Punilla y los especialistas anticipan que podrían registrarse nevadas entre la noche de este viernes 15 de agosto y la madrugada del sábado 16.

Nuevamente, la zona de las Altas Cumbres y el Cerro Champaquí se presentan como el escenario propicio para este fenómeno.

Una escenario inestable se prevé en toda la región y para esta jornada, se adelantó una mínima de 5 grados y una máxima de 14.

Para mañana sábado, la máxima podría alcanzar los 17 grados y hay chances de que se produzca la caída de nieve o aguanieve en algunos sectores puntuales y el desarrollo de lluvias o lloviznas que podría estar acompañadas de neblina.

En tanto, el domingo se verá caracterizado por la presencia de nubes y el comienzo de la semana estaría marcado por la vuelta de las precipitaciones y máximas en torno a los 16 grados.