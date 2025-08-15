Carlos Paz: no habrá recolección de residuos el 17 de agosto

La empresa COTRECO S.A. informó que el próximo domingo 17 de agosto no se prestará servicio de barrido, limpieza ni recolección de residuos domiciliarios en Carlos Paz.

La suspensión del servicio se debe al feriado nacional por el 175° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín.

Desde la prestataria solicitaron a los vecinos evitar sacar la basura ese día para colaborar en el mantenimiento de la limpieza de cada barrio y de la ciudad.