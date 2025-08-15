Cómo actúan las bacterias que se hallaron en el fentanilo contaminado

En medio de la ola de muertes ocasionadas en todo el país por el fentanilo contaminado, se conocieron los resultados de los análisis realizados a los pacientes fallecidos y se identificaron dos tipos de bacterias peligrosas en el lote adulterado fabricado por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia pickettii es el nombre científico de los elementos contaminantes.

La información fue incorporada a la causa que lleva adelante el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, y trascendió que la primera bacteria se presenta como un patógeno capaz de producir una enzima llamada metalobetalactamasa, que le confiere una resistencia elevada a múltiples antibióticos.

En tanto, la otra bacteria es Ralstonia pickettii, un bacilo gramnegativo ambiental que contamina soluciones estériles y provoca infecciones intrahospitalarias.