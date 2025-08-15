Cosquín promueve la preservación de piezas que cuentan la historia

En Cosquín se llevó a cabo el Taller Intensivo de Conservación Preventiva de Colecciones Tradicionales, una propuesta que reunió a especialistas y entusiastas con el objetivo de aprender y compartir herramientas para preservar el patrimonio cultural de las comunidades.

La capacitación, dictada por la licenciada Lucila Pesoa, combinó saberes teóricos y prácticos orientados a prolongar la vida útil de artesanías y colecciones que reflejan la historia y la identidad local.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de proteger estos bienes culturales para que puedan ser apreciados por las generaciones futuras, fortaleciendo así el vínculo entre tradición y comunidad.