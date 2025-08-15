A cuánto cotizan el dólar blue y el dólar oficial este viernes

El dólar blue se vende este viernes 15 de agosto de 2025 a $1.320, en un día con pocos movimientos debido a trata de una jornada no laborable en la Argentina

En tanto, en el mercado paralelo la divisa norteamericana se compra a $1.300.

Dólar hoy oficial: a cuánto cotiza en el Banco Nación

El dólar hoy oficial cotiza este viernes 15 de agosto a:

Compra: $1270.

Venta: $1310.

Cotización del dólar blue

Durante 2024, experimentó una significativa escalada, cerrando el año con una cotización de aproximadamente $1.230, lo que representa un aumento de $205 en el año (+16,7%) con respecto a los $1025 de inicio

En 2023, acumuló una suba de $654 después de cerrar el 2022 a $346. Durante 2022, avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.

Pero en 2021, registró un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111% (frente a una inflación de 36%).