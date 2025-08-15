El Centro de Empleados de Comercio festejará el Día de la Niñez en Peko’s

Villa Carlos Paz. El Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz celebrará nuevamente el Día de la Niñez en el parque temático Peko’s, ubicado en Villa Santa Cruz del Lago,

Los hijos de los afiliados podrán disfrutar de las instalaciones durante cualquiera de los dos últimos fines de semana de agosto, el 23, 24, 30 o 31, accediendo a todas las atracciones.

“Estamos muy contentos de poder celebrar este día tan especial en uno de los parques más emblemáticos e importantes de nuestro país”, expresó el secretario general de la institución, Carlos Orso.

Además, en septiembre, durante la celebración del Día del Empleado de Comercio, se realizará el tradicional sorteo de bicicletas.

