Inclusión en Carlos Paz: se realizó el segundo encuentro de fútbol adaptado

El Municipio de Carlos Paz, a través de la Coordinación de Inclusión Social y Personas Mayores, llevó adelante el segundo encuentro de fútbol adaptado en el Espacio Deportivo Estadio Arenas.

Del evento participaron equipos del Establecimiento Privado de Asistencia y Rehabilitación, Centro Privado Educativo Terapéutico San Francisco de Asís de la Buena Causa, Centro de Día Enlaces, Centro de Día Vida Feliz, Instituto Especial Mariette Lydis, Centro de Día María Causa de Nuestra Alegría y el Equipo de Fútbol Adaptado Familia Activa.

El objetivo de la actividad fue fomentar la práctica deportiva, la participación y la integración social en un marco inclusivo, fortaleciendo el respeto y el compañerismo entre todos los asistentes.