La Iglesia católica celebra la Asunción de la Santísima Virgen María

La Iglesia Católica celebra este jueves 15 de agosto la Solemnidad de la Asunción de la Virgen María -madre y modelo para todo cristiano- al Cielo, en y alma.



"La Santísima Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, en donde ella participa ya en la gloria de la resurrección de su Hijo, anticipando la resurrección de todos los miembros de su cuerpo", según establece el Catecismo de la Iglesia Católica (CEC 974).



Por ello, Santa María asunta a los cielos, debe ser siempre celebrada por los católicos. Creer en que fue elevada de manos de los ángeles al cielo es ya una respuesta a la invitación que Dios hace, desde toda la eternidad, a participar de su vida íntima. Es necesario, en consecuencia, reparar en la importancia de María dentro del plan de salvación y acoger su verdad (dogma mariano). La Madre elevada a las alturas, al lado de la Trinidad, permite avizorar la gran meta a la que aspira todo cristiano.

Los cuatro dogmas marianos

"La Inmaculada siempre Virgen María, Madre de Dios, terminado el curso de su vida terrena, fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial".



Estas líneas pertenecen a la Constitución Apostólica "Munificentissimus Deus" [Benevolísimo Dios], con la que el Papa Pío XII proclamó el dogma de la Asunción de María el 1 de noviembre de 1950. A partir de entonces, cada 15 de agosto, celebramos la Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María.



A lo largo de su historia, la Iglesia Católica ha proclamado cuatro dogmas marianos: María es Madre de Dios (Maternidad Divina), María es siempre Virgen (Virginidad Perpetua), María fue preservada del pecado original (Inmaculada Concepción) y María fue asunta a los cielos (Asunción de María).

La Asunción de María abordada por Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco

San Juan Pablo II, al referirse al dogma de la Asunción en 1997, señaló: "En efecto, mientras para los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin del mundo, para María la glorificación de su cuerpo se anticipó por singular privilegio".



Posteriormente, Benedicto XVI, en 2011, afirmó: "María, el arca de la alianza que está en el santuario del cielo, nos indica con claridad luminosa que estamos en camino hacia nuestra verdadera Casa, la comunión de alegría y de paz con Dios".



Finalmente, el Papa Francisco en el año 2013. se refirió al acto por el que María dejó este mundo para habitar la Casa del Padre, recordando que "esto no significa que [Ella] esté lejos, que se separe de nosotros; María, por el contrario, nos acompaña, lucha con nosotros, sostiene a los cristianos en el combate contra las fuerzas del mal".