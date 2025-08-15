Nuevo acuerdo internacional de Córdoba para fortalecer la defensa de derechos

El Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia de Córdoba, Carlos Galoppo, firmó en Santa Fe un convenio internacional con la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), encabezada por su presidenta, Raquel de Guevara. El acuerdo busca reforzar la protección de los derechos humanos mediante acciones coordinadas y el intercambio de experiencias.

Entre sus objetivos figuran promover el trabajo colaborativo e interinstitucional, incentivar el uso eficiente de nuevas tecnologías y estudiar el impacto de la inteligencia artificial en la defensa de derechos. También se desarrollarán estrategias para la protección de datos personales.

El convenio prevé, además, el intercambio de buenas prácticas en áreas como mediación, medio ambiente, comunicación y la defensa de personas privadas de libertad, niños, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, víctimas de trata, migrantes, refugiados y pueblos indígenas, entre otros sectores.