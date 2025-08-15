Prevén una ciclogénesis en el centro de la Argentina: ¿Cuándo llegaría?

Tras las condiciones meteorológicas frías y estables que se registran actualmente en gran parte de Argentina, se espera un cambio marcado en el pronóstico a comienzos de la próxima semana. Especialistas prevén una ciclogénesis que afectaría a las provincias de la zona central del país, provocando lluvias intensas, tormentas y fuertes vientos.

Qué es la ciclogénesis y cuándo se formará

A nivel regional, el fenómeno comenzará por la ampliación y profundización de un área de baja presión que avanzaría desde el Océano Pacífico hacia la costa de Chile.

Tras atravesar la cordillera el domingo 17, podría generar vientos fuertes y Zonda en zonas cuyanas, con un desmejoramiento de las condiciones desde el lunes, cuando el sistema se desplazará hacia el centro del país, según Meteored.

Para comienzos de la próxima semana se espera cielo cubierto, lluvias aisladas en las provincias de Cuyo y precipitaciones con tormentas afectando en sectores de zona central del país comprendida por La Pampa, Córdoba, sur de Santa Fe y oeste de Buenos Aires.

Las condiciones meteorológicas cambiarían aún más para el martes 19, cuando se espera una jornada de mal tiempo asociada a la actividad más intensa de la ciclogénesis. Se prevé la formación de un profundo centro de baja presión que se desplazará desde el centro del Litoral hacia el sudeste bonaerense.

Los modelos meteorológicos concuerdan en simular el pronóstico para el martes en la mayor parte de las provincias centrales del país.

Las zonas más comprometidas serían el centro y norte de Buenos Aires, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el sur del Litoral.

En estas áreas podrían registrarse fuertes tormentas con acumulaciones superiores a 80 mm en 24 horas. La cifra que supera la media mensual de agosto.

A las lluvias se sumará el viento, con intensidades de 20 a 40 km/h y ráfagas de 50 a 75 km/h, especialmente cerca del centro de la baja presión.