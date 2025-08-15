Pumas vs. All Blacks: hoteles al 100% y un movimiento económico sin precedentes

Córdoba volverá a ser el epicentro de un evento deportivo internacional de primer nivel. Este sábado 16 de agosto, desde las 18:10, el estadio Mario Alberto Kempes recibirá a la Selección Argentina de Rugby —Los Pumas— y a la poderosa selección de Nueva Zelanda —los All Blacks—, en el marco de la primera fecha del Rugby Championship 2025.

El encuentro, considerado el evento deportivo más importante del año en la provincia, no solo genera expectativa en el plano deportivo, sino que impulsa un fuerte movimiento turístico que involucra al sector hotelero, gastronómico, de transporte y comercial.

Tras el exitoso regreso del Turismo Carretera al circuito Oscar Cabalén en junio, que convocó a más de 100 mil personas, la provincia y el sector privado —en esta ocasión, la hotelería— vuelven a trabajar de manera conjunta para posicionar a Córdoba como destino para grandes espectáculos.

Hoteles al 100% y desborde hacia los valles

Guillermo Natalí, presidente de la Cámara Gastronómica y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Córdoba, destacó la sinergia entre lo público y lo privado: “Es muy bueno para nuestro sector que haya eventos tan convocantes. Vemos que llega gente de todo el país y del extranjero, y Córdoba es el centro del país”.

La ocupación plena no solo se registra en la capital, sino también en localidades turísticas cercanas. Erik Debarre, gerente general del Holiday Inn Córdoba y presidente de la Cámara de Hoteles de Córdoba, explicó: “Cuando la capacidad hotelera de la ciudad se colma, comienza a haber un desborde hacia los valles, como Carlos Paz. Además de visitantes nacionales, recibimos turistas de otros países”.

En el Windsor Hotel, ubicado en el Centro, también celebran cifras récord. Su gerente general, Federico Riccottini, afirmó que será “el mejor fin de semana del año”, ya que en temporada baja lograron una ocupación total con delegaciones de turistas neozelandeses y argentinos.

Los All Blacks, alojados en el Quinto Centenario

La delegación neozelandesa eligió el hotel Quinto Centenario para su estadía. Su gerente de habitaciones y operaciones, Pedro Puxa, subrayó que la ocupación completa por este evento implicó contratar personal adicional: “Estamos muy contentos de alojar al equipo estrella de rugby. Este partido es muy positivo para la provincia en todo aspecto”.

Un impacto económico millonario

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, estimó que el impacto económico será de 60 mil millones de pesos, beneficiando a toda la cadena de valor: alojamiento, gastronomía, transporte, comercios y actividades culturales. También resaltó la política provincial de apostar por el turismo de eventos: “Es clave para sostener la actividad turística en un contexto en el que las medidas del Gobierno nacional alientan a viajar al exterior”.

Con este nuevo acontecimiento, Córdoba reafirma su posición como sede de referencia para grandes eventos deportivos, culturales y artísticos, gracias a su infraestructura, hospitalidad y variada oferta turística.