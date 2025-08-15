Pumas–All Blacks: Córdoba transforma el rugby en un espectáculo sostenible

El histórico partido entre Los Pumas y los All Blacks, que se jugará este sábado en el estadio Mario Alberto Kempes por la primera fecha del Rugby Championship 2025, será también un hito en materia de sostenibilidad.

El Gobierno de Córdoba, a través de los ministerios de Infraestructura y de Ambiente junto a la Agencia Córdoba Deportes, anunció que toda la energía eléctrica utilizada durante el evento se generará a partir de biocombustibles. La medida se enmarca en el Acuerdo Colaborativo Público-Privado para la Transición Energética Sustentable en Eventos Deportivos y Masivos.

El plan contempla la medición de la huella de carbono, el control de la trazabilidad de los combustibles y la fiscalización de las acciones previstas. Además, incluirá campañas de concientización entre organizadores, sponsors, participantes y público.

Para este evento se emplearán unos 500 litros de biodiésel producidos a partir de 650 kilos de aceites y grasas residuales reciclados, un proceso que evita la disposición indebida de estos desechos y fomenta buenas prácticas en el sector gastronómico. El uso de este biocombustible reduce al menos un 75% las emisiones de CO2 frente a los combustibles fósiles.

El abastecimiento energético se hará mediante dos generadores principales del estadio —de 630 KVA y 410 KVA— que funcionarán al 100% con biodiésel de segunda generación, elaborado con residuos recolectados por la Red Argentina de Aceites Vegetales Usados (RAAVU) y procesados por Rosario Bioenergy S.A. Además, cuatro equipos adicionales proveerán energía a los food trucks y al Fun Fest, operando con B20.

El ministro de Infraestructura, Fabián López, destacó que Córdoba ya cuenta con un registro de eventos sostenibles: “Disfrutar un espectáculo deportivo de esta magnitud con la tranquilidad de que reducimos un 75% las emisiones que afectan al clima es muy importante para la provincia”.

De esta manera, Córdoba suma al impacto deportivo y económico del Pumas–All Blacks un modelo innovador de gestión ambiental que busca proyectarse hacia todos los grandes eventos que se realicen en la provincia.