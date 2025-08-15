Rafael Nadal invertirá casi 200 millones de euros en hoteles de lujo en Argentina

País. El famosísimo extenista Rafael Nadal acaba de convertirse en padre de su segundo hijo con Xisca Perelló. Con la llegada de Miquel, la pareja ha formado una familia de cuatro miembros, pues ya eran padres de Rafael, quien pronto cumplirá 3 años. Su vida atraviesa un buen momento a nivel personal, pero también en el ámbito profesional. Y, prueba de ello, es que cinco meses después de haber inaugurado un lujoso hotel en Punta Cana (República Dominicana) junto a Meliá Hotels International, se ha conocido que tiene en mente construir cinco hoteles en Argentina.

Bajo la marca de ZEL y en asociación con Meliá Hotels International, la idea del extenista es edificar cinco espacios en distintas regiones del país. Fue el propio secretario de turismo de la región latinoamericana, Daniel Scioli, quien sacó a la luz esta buena nueva. “Rafa Nadal desembarca en Argentina con emprendimiento turístico: 7 hoteles de lujo de su línea ZEL junto a Meliá Hotels International”, ha escrito en su cuenta de Twitter, ahora X. Un mensaje que, en cuestión de segundos, fue corregido por Meliá Hotels International, pues son cinco los hoteles que se construirán y no siete.

Según ha confirmado la compañía hotelera, la inversión que llevará a cabo el marqués de Llevant será de unos 200 millones de dólares, unos 172 millones de euros, y las obras comenzarán en 2026. ZEL, la cadena respaldada por el tenista manacorí y la empresa hotelera española, inauguró su primer hotel en Mallorca en 2023 y un segundo establecimiento en Tossa de Mar, en la Costa Brava, ese mismo año. En marzo de 2025, la marca se expandió al Caribe con la apertura de un resort en Punta Cana. Este hotel cuenta con 190 suites que se distribuyen entre jardines tropicales, piscinas y caminos rodeados de vegetación autóctona. Las habitaciones responden a un diseño de outdoor living, donde se prioriza la conexión con el entorno a través de materiales naturales, colores claros y espacios abiertos al exterior.

La filosofía de ZEL se basa en trasladar el estilo de vida mediterráneo e integrarlo en experiencias hosteleras que promueven el contacto con la naturaleza, la actividad física y la conexión personal. Se prevé que los nuevos hoteles de lujo se ubiquen en las regiones argentinas de Ushuaia, Buenos Aires, Salta y Mendoza.