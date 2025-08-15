¿Sabés qué puente es este y cómo cambió con los años?

En la imagen, tomada hacia 1950, se aprecia el antiguo Puente Carretero, cuando aún era una de las pocas vías de acceso a Villa Carlos Paz desde la Ruta 20, cruzando el lago San Roque. La foto captura no solo la estructura del puente, sino también la tranquilidad de una ciudad que, en ese entonces, recién comenzaba a perfilarse como uno de los destinos turísticos más importantes del país.

El Puente Carretero fue inaugurado en 1945 y se caracterizaba por tener dos apoyos en tierra y tres patas en el agua, con un carril por mano. Durante décadas, fue el principal acceso para quienes llegaban desde Córdoba capital o desde localidades vecinas. En esa época, el tránsito era escaso y la postal era muy distinta a la actual: a un lado, la vista abierta hacia las sierras; al otro, el espejo de agua del lago, sin las construcciones y el movimiento que hoy lo rodean.

El crecimiento explosivo del turismo en la villa, especialmente desde la década del ’70, llevó a que la infraestructura quedara chica. Por eso, en 2008, se decidió ampliar la calzada de dos a cuatro carriles, con el objetivo de agilizar la circulación y acompañar la expansión de la ciudad.

A comienzos de 2010, el puente fue completamente restaurado y puesto en valor por el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Además de modernizar su estructura, se convirtió en un atractivo cultural: en su interior funciona una galería de arte y un espacio para muestras temporales, sumando así un motivo más para visitarlo, más allá de su función vial. Esta vía en la foto antigua es actualmente el piso de la galería turística, ya que el puente se le construirían 4 carriles encima de este.

Hoy, el Puente Uruguay sigue siendo un ícono de Villa Carlos Paz, uniendo no solo dos márgenes del lago, sino también el pasado y el presente de una ciudad que creció a su alrededor. La foto en blanco y negro que compartimos es una invitación a viajar en el tiempo y reconocer cómo ha cambiado este punto emblemático de la villa.