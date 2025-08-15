Valle Hermoso avanza en la creación de su Biblioteca Itinerante

Avanza el proyecto
Valle Hermoso avanza en la creación de su Biblioteca ItineranteEl proyecto se desarrolla junto a la Escuela Capitán Juan de Zevallos y cuenta con apoyo del Plan Provincial de Lectura
En Valle Hermoso se dio un nuevo paso en la conformación de la Biblioteca Itinerante, un proyecto que se lleva adelante en conjunto con la Escuela Capitán Juan de Zevallos y en el marco de una capacitación gratuita para docentes de la zona.
La localidad recibió un stand proporcionado por el Gobierno de Córdoba que será destinado a la puesta en marcha de la biblioteca móvil. En representación provincial participó Claudia Maine, subsecretaria de Fortalecimiento Institucional, quien ofreció las herramientas y recursos disponibles a través del Plan Provincial de Lectura.
La Biblioteca Itinerante permitirá que estudiantes, docentes y vecinos accedan a libros y material educativo en diferentes puntos de Valle Hermoso, fortaleciendo así el acceso a la lectura y la cultura en toda la comunidad.