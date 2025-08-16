Abrió sus puertas Tantay: una nueva propuesta gastronómica sobre Ruta 20

Tantay ya está abierto. Es un restobar que lleva la gastronomía del centro de Villa Carlos Paz a la Ruta 20, camino a Tanti. A metros de la prestigiosa Casa de Juan y en diagonal con la parrilla de Daniel, Tantay pretende sumarse a ese incipiente polo gastronómico en esa zona de Villa Santa Cruz del Lago. Con la atención esmerada de Eriel Gutiérrez, el gringo Alfred y un equipo de lujo, Tantay suma cafetería, pizzería, minutas y sandwichería y bebidas bien heladas.

Este viernes pasado fue el debut que marcó toda una impronta con el apoyo de los vecinos y de sus colegas.