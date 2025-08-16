¿Dia del Niño sin premios? estos 55 números podrán retirarlo desde mañana

La Municipalidad de Villa Carlos Paz difundió el listado oficial de los 55 números ganadores de los sorteos realizados durante los festejos por el Día del Niño, que se llevaron a cabo el último domingo con juegos, sorpresas y regalos para todas las edades.

De acuerdo al informe publicado, todos los números sorteados figuran en estado “pendiente”, lo que significa que aún no fueron retirados por los ganadores. Entre los favorecidos se encuentran: 44, 159, 179, 327, 379, 396, 427, 578, 585, 644, 843, 969, 1017, 1034, 1126, 1306, 1354, 1410, 1583, 1641, 1700, 1793, 1819, 1848, 1864, 2026, 2035, 2058, 2063, 2073, 2167, 2348, 2356, 2420, 2641, 2662, 2669, 2897, 3003, 3162, 3373, 3438, 3446, 3512, 3530, 3620, 3821, 3840, 3841, 3876, 3915, 4087, 4254, 4545 y 4660.

Los premios pueden retirarse en la sede de la Municipalidad, ubicada en Liniers 50, de lunes a viernes entre las 08:00 y las 14:00 horas, presentando el número ganador del sorteo.

Desde el municipio recordaron que es importante que quienes tengan alguno de los números favorecidos se acerquen a retirar los obsequios para completar la entrega de los premios.