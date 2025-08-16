Fentanilo contaminado: el ministro de Salud salió a defender su gestión

Buenos Aires. El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, aseguró que Ariel García Furfaro, propietario del laboratorio HLB Pharma, “estaba relacionado con la política” y dijo que durante su gestión “fue la primera vez que se le puso un freno a estos delincuentes”.

En diálogo con Infobae, el titular de la cartera sanitaria adelantó que inició un sumario en el interno Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), dependiente de la ANMAT, para determinar responsabilidades. “Si alguna persona está comprometida, ese mismo día se va”, dijo.

“Furfaro y esta banda de delincuentes estaban relacionados con la política. Si no explicame cómo tenía una verdulería en el conurbano y terminó teniendo aviones, cómo hizo para crecer tanto en tan poco tiempo si no es con connivencia política. ¿No llama la atención que el gobierno de Alberto Fernández se acercó a ellos para ir a buscar la vacuna Sputnik a Rusia y no pudieron avanzar porque estaban flojos de papeles allá?”, planteó Lugones.

Según el ministro, “en los últimos años no se investigó a estos laboratorios” y hubo “muchos llamados de atención que no se efectivizaron”. Pero agregó: “Durante nuestra gestión fue la primera vez que se le puso un stop a estos delincuentes”.

Hasta el momento se atribuyen 96 muertes al uso de fentanilo contaminado -con bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii- elaborado por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo.

La causa quedó en manos del juez federal Ernesto Kreplak, quien informó que ya no hay ampollas contaminadas en circulación. Por estas horas la Justicia espera los resultados de pericias encargadas al Instituto Malbrán para avanzar con las medidas de prueba y determinar cómo se produjo la contaminación de ladroga que se distribuyó en hospitales y clínicas de todo el país.

Hay 24 sospechosos que por orden del juez no pueden salir del país. El magistrado ya trabó una inhibición general de bienes a los que considera, al menos en este punto del proceso, presuntos responsables en la fabricación y venta del medicamento y las sociedades vinculadas a los responsables de los laboratorios HLB Pharma Group SA y su elaborador exclusivo Ramallo SA.