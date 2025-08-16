¿Planes al aire libre? Así estará el clima hoy en Villa Carlos Paz

La jornada en Villa Carlos Paz comenzó fresca, con una temperatura de 9,4°C y una sensación térmica de 8,4°C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. El cielo se presenta algo nublado, con una humedad del 77%, vientos leves del noreste a 8 km/h y una presión atmosférica de 970 hPa.

Para este sábado se espera una mínima de 7°C y una máxima que alcanzará los 15°C, en un día que mantendrá condiciones mayormente estables, con nubosidad variable y momentos de sol hacia la tarde.

Pronóstico extendido

Domingo: amanecer frío con 3°C de mínima, mientras que la tarde se presentará más templada, con 18°C de máxima y cielo parcialmente nublado.

Lunes: leve aumento de la temperatura, con 11°C de mínima y 18°C de máxima, con condiciones similares.

Martes: descenso leve, mínima de 10°C y máxima de 15°C, con nubosidad en aumento.

Miércoles: repunta el tiempo, mínima de 8°C y máxima de 19°C.

Jueves: se mantiene estable, con temperaturas entre 8°C y 19°C.

Viernes: desmejora el panorama, con mínima de 7°C y máxima de 12°C.

En resumen, Villa Carlos Paz vivirá un fin de semana fresco pero agradable, con temperaturas en ascenso hacia mediados de la próxima semana antes de un nuevo descenso para el viernes.