¿Cómo estará el clima hoy en Córdoba?

Córdoba. El pronóstico del tiempo para la Provincia, indica que este sábado el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura mínima será cercana a los 10 grados, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana no se esperan precipitaciones y los vientos soplarán desde el norte a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad será del 50% y la visibilidad se mantendrá en buenas condiciones. El sol salió a las 7:51 y se ocultará a las 18:51.

Para después del mediodía, el SMN anticipa un aumento de la nubosidad, con cielo mayormente nublado y vientos del sector noreste, que mantendrán la misma intensidad. La temperatura máxima alcanzaría los 19 grados.

Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 14 grados, con vientos leves del noreste que soplarán entre 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias se mantiene prácticamente nula en esta franja del día.

