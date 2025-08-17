“Córdoba cerca tuyo” acercó servicios y cultura en Carlos Paz

Durante el fin de semana, Villa Carlos Paz recibió al programa “Córdoba Cerca Tuyo”, una propuesta integral del Gobierno de Córdoba destinada a acercar servicios, experiencias y herramientas del Estado provincial a la comunidad.

En el playón municipal se ofrecieron espacios culturales, recreativos, deportivos y tecnológicos, junto con stands de asesoramiento para la realización de trámites provinciales.

Además, la Universidad Provincial de Córdoba participó con un área informativa sobre su oferta académica, visitas guiadas en el predio, talleres libres para todas las edades y la difusión de la cartelera del Teatro Ciudad de las Artes.

La jornada combinó información, entretenimiento y cultura en un mismo ámbito, fortaleciendo el vínculo entre el Estado y la comunidad local.