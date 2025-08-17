De qué murió Alberto Martín

Luego de permanecer varios días internado, el reconocido actor Alberto Martín falleció este sábado 16 de agosto a los 81 años, noticia que fue confirmada por Carlos Rottemberg.

Aunque no se ha confirmado de forma oficial la causa exacta de su muerte, trascendió que el artista venía atravesando una grave enfermedad que deterioró considerablemente su estado de salud en los últimos días.

Noticias Relacionadas Murió el actor Alberto Martín a los 81 años

Martín permanecía internado bajo cuidados médicos estrictos, pero su cuadro se agravó con rapidez, dejando pocas esperanzas para su recuperación. El pronóstico fue reservado hasta el final, marcando un desenlace lamentado por el mundo del espectáculo.

El propio Alberto Martín había hablado públicamente sobre su estado de salud en 2021, cuando reveló que le habían detectado un tumor en el ojo derecho.

Aunque en su momento buscó restarle dramatismo, el actor dejó en claro la seriedad de la situación. "Es cierto que me operaron para sacarme un tumorcito… había que quitarlo o quitarlo", expresó entonces en declaraciones a medios.

Según trascendió en su entorno, la enfermedad habría avanzado silenciosamente y con fuerza en el último tiempo, comprometiendo su salud de forma irreversible. La noticia de su partida generó una gran conmoción en el ambiente artístico, que lo despidió como uno de sus grandes referentes.