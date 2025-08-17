El avance del siempreverde amenaza a la flora nativa de Córdoba

En Córdoba, cada vez más especialistas advierten sobre el daño que provoca el árbol conocido como siempreverde (Ligustrum lucidum), una especie ornamental traída desde Asia que se expandió sin control por barrios, caminos rurales y zonas serranas. Lo que en su momento se valoró por su resistencia y follaje perenne, hoy es señalado como una de las invasoras más dañinas para la biodiversidad provincial.

El principal problema es su capacidad de colonizar rápidamente los suelos: sus semillas se dispersan con facilidad por aves y el viento, germinan en abundancia y generan masas compactas que desplazan a molles, talas, cocos y espinillos, árboles que forman parte del monte serrano nativo. Además, su sombra densa impide que otras plantas crezcan a su alrededor, lo que empobrece la diversidad vegetal.

Los expertos remarcan que también modifica la calidad del suelo y altera el ciclo del agua. A diferencia de los árboles locales, que permiten la infiltración y conservación de humedad, el siempreverde genera suelos compactados, con acumulación de hojas que dificultan la regeneración natural del monte.

El impacto no es solo ambiental. Allí donde avanza, el siempreverde termina afectando al paisaje serrano, a la fauna que depende del monte autóctono y a las comunidades rurales que conviven con estos ecosistemas. Algunos municipios iniciaron campañas de erradicación controlada y reemplazo por especies nativas, pero el avance de este árbol es tan veloz que la tarea se vuelve cuesta arriba.

“La gente muchas veces lo planta pensando que es un buen árbol de sombra, sin saber que es invasor. El problema es que, cuando quieren darse cuenta, ya se extendió a toda la zona”, señalan desde organizaciones ambientales.

Un antecedente clave es el estudio realizado en 2018 por investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que mostró la magnitud del problema: el siempreverde pasó de ocupar 50 hectáreas en 1983 a 3850 hacia fines de la década de 2000. “El impacto es grave y profundo. La invasión puede llegar a modificar negativamente los procesos y servicios ecológicos”, advirtió entonces la investigadora Laura Bellis, directora del proyecto.

Ese trabajo también detectó consecuencias directas sobre la fauna. En las áreas dominadas por siempreverde disminuyó la diversidad de aves típicas del bosque serrano, como el rey del bosque (Pheucticus aureoventris), el cuclillo canela (Coccyzus melacoryphus), el chinchero grande (Drymornis bridgesii), la tacuarita azul (Polioptila dumicola) y el arañero cara negra (Geothlypis aequinoctialis).

En contrapartida, se incrementó la presencia de aves generalistas y de ambientes abiertos como palomas, zorzales, chingolos, cotorras y naranjeros, más adaptadas a condiciones alteradas. “En las Sierras Chicas, encontramos que las áreas no invadidas albergaron 24 especies más que las invadidas”, precisó Bellis.

La solución, insisten los especialistas, está en la reforestación con especies locales, el control comunitario y la concientización ciudadana. Córdoba enfrenta un desafío: frenar el avance del siempreverde y devolverle protagonismo a su monte nativo, único en el mundo.