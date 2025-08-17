El lago San Roque regaló una vista de ensueño este fin de semana

Turismo de Carlos Paz compartió este fin de semana una postal que refleja la esencia de la ciudad: el lago San Roque visto desde el aire, con decenas de veleros blancos surcando sus aguas en el marco del Campeonato Argentino de Vela – Clase Internacional J24.

La fotografía, que se viralizó en redes oficiales, combina tres elementos distintivos del destino: agua, montañas y deporte náutico. El puente de fondo y la silueta de las sierras completan una imagen que refuerza la identidad de Villa Carlos Paz como punto turístico de proyección nacional.

El evento, que reunió a más de 25 embarcaciones de distintos puntos del país, dejó una postal inmejorable para la promoción turística: el San Roque convertido en escenario de competencia, belleza natural y movimiento humano.