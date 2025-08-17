Este lunes cambian los horarios del Tren de las Sierras: mirá el nuevo cronograma

A partir de este lunes 18 de agosto, el Tren de las Sierras tendrá nuevos horarios, aunque se mantendrán las ocho frecuencias diarias.

El primer servicio del día con destino a la estación Córdoba-Mitre saldrá desde Cosquín a las 6:53 mientras que una hora antes, a las 5:24, una formación partirá desde Cosquín con destino Capilla del Monte.

En tanto, seguirán las dos frecuencias diarias desde Capilla del Monte a Córdoba-Mitre: la primera saldrá a las 7:45 y la segunda a las 13:30.

Horarios (ver estación por estación)

• Cosquín – Capilla del Monte (5:24 – 7:30)

• Cosquín – Mitre Córdoba (6:53 – 9:41)

• Mitre Córdoba – Capilla del Monte (7:00 – 12:04)

• Capilla del Monte – Córdoba (7:45 – 12:48)

• Córdoba – Cosquín (10:06 – 12:58)

• Capilla del Monte – Córdoba (13:30 – 18:56)

• Mitre Córdoba – Capilla del Monte (13:00 – 17:59)

• Capilla del Monte – Cosquín (18:10 – 20:17)