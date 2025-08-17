La costanera se llenó de rollers: 400 participantes en la maratón internacional

Villa Carlos Paz vivió una jornada deportiva y turística con la realización de la Maratón Internacional Activate Rollers, que se disputó este domingo en la costanera del lago San Roque. Con largada desde el Parque de Asistencia y un recorrido que se extendió de 8 a 13 horas, más de 400 deportistas de Argentina y países vecinos dieron color y movimiento a la ciudad.

El evento contó con el respaldo de la Secretaría de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes del municipio, consolidándose como una de las competencias más importantes del calendario local. Se disputaron pruebas de 6k, 12k, 21k y 42k en la modalidad competitiva, además de una carrera participativa de 3k, lo que permitió integrar tanto a profesionales como a aficionados.

Patinadores de Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay, junto con representantes de distintos puntos del país, formaron parte de esta edición, que convirtió a la costanera en un verdadero circuito internacional.

La Maratón Activate Rollers no solo fue una fiesta del deporte, sino también un atractivo para el turismo, con familias y visitantes que acompañaron a los corredores a lo largo de la costa del lago San Roque.