Villa Carlos Paz vivió un domingo cultural

La sinfonía de cuerdas “Entre montañas” deslumbró en los Jardines Municipales

Más de 200 músicos y bailarines ofrecieron un espectáculo único en el marco del Seminario Nacional de Cuerdas “Sierras sonoras”.
Sociedad
domingo, 17 de agosto de 2025 · 20:55

Vecinos y turistas disfrutaron este domingo de la Sinfonía de Cuerdas “Entre Montañas”, un concierto que se llevó a cabo en los Jardines Municipales y que coronó el cierre del Seminario Nacional de Cuerdas Sierras sonoras.

El espectáculo reunió en escena a más de 200 músicos, junto a la Orquesta Sinfónica Municipal, que compartió escenario con bailarines de tango y ritmos latinos del programa Familia Activa.

La tarde combinó música y danza en un ambiente abierto y natural, donde los asistentes pudieron vivir una experiencia artística que sumó valor a la propuesta cultural de Villa Carlos Paz, consolidando a la ciudad como un polo de encuentro entre el turismo y el arte.

