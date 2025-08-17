La sinfonía de cuerdas “Entre montañas” deslumbró en los Jardines Municipales

Vecinos y turistas disfrutaron este domingo de la Sinfonía de Cuerdas “Entre Montañas”, un concierto que se llevó a cabo en los Jardines Municipales y que coronó el cierre del Seminario Nacional de Cuerdas Sierras sonoras.

El espectáculo reunió en escena a más de 200 músicos, junto a la Orquesta Sinfónica Municipal, que compartió escenario con bailarines de tango y ritmos latinos del programa Familia Activa.

La tarde combinó música y danza en un ambiente abierto y natural, donde los asistentes pudieron vivir una experiencia artística que sumó valor a la propuesta cultural de Villa Carlos Paz, consolidando a la ciudad como un polo de encuentro entre el turismo y el arte.