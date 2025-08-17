Se conmemoran 175 años de la muerte de José de San Martín

País. Con actos en todo el país, este domingo 17 de agosto es un día especial en la Argentina ya que se conmemoran 175 años el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, el Libertador de América.

San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, actual territorio de la provincia de Corrientes, y falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur Mer, Francia, en compañía de su hija Mercedes y sus nietas.

San Martín es considerado como el principal héroe y prócer nacional. Además, sus expediciones militares resultaron claves en las luchas por la emancipación de Chile y Perú, y el Cruce de los Andes en 1817, la segunda cordillera más alta del planeta, es considerado hasta el día de hoy como una de las hazañas militares más destacadas del mundo.

